Condições favoráveis, solo produtivo e suporte técnico gratuito são alguns dos fatores que colocam o Distrito Federal em evidência no Brasil no que diz respeito à fruticultura. No ano de 2024, a área destinada ao cultivo de frutas aumentou em 8,5%, alcançando 2,5 mil hectares, enquanto a quantidade produzida teve um crescimento de 6,9% quando comparada ao ano anterior, ultrapassando 40 mil toneladas. Dentre as frutas cultivadas na capital federal, o maracujá tem se destacado, tornando-se um modelo nacional pela qualidade e tecnologia empregados pelos agricultores assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF).



De acordo com informações do Relatório de Informações Agropecuárias (RIA), em 2024 foram colhidas 3.929 toneladas de maracujá em uma área de 126 hectares, o que corresponde a mais de 5% de toda a produção de frutas no DF. Na propriedade do agrônomo Júlio Menegotto, de 47 anos, o cultivo dessa fruta virou um verdadeiro centro de inovação.



O produtor utiliza 13,5 hectares exclusivamente para o maracujá. Ele tem investido por anos na melhoria genética e na criação de técnicas que hoje são referência em várias partes do Brasil. Além do mercado de frutas in natura, a propriedade de Júlio Menegotto foca na transformação do maracujá em produtos que agregam valor. Atualmente, ele vende polpas com e sem sementes e, recentemente, lançou uma linha de geleias que já está ganhando espaço nas redes de supermercados do DF. “Brasília possui um grande potencial. As fábricas ainda estão localizadas fora da região, mas estamos provando que é viável inovar e agregar valor aqui mesmo”, relata.