Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Criminal, foram cumpridos nas residências dos investigados, mais exatamente o ex-servidor comissionado do DETRAN WESLEY BENÍCIO DE SOUZA (prisão e busca), conhecido como “CHIQUINHO”, e sua companheira JULIANA DA ROCHA BARRETO (busca).



O material angariado na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir o procedimento acima referido.



As provas até o momento reunidas apontaram a suposta prática de delitos de corrupção em dezenas de procedimentos administrativos que tramitaram pelo DETRAN local. O órgão estadual de trânsito colaborou com as investigações desde o princípio da apuração.



A operação contou com a participação de equipes da Polícia Militar de Formosa/GO, por meio da CPE (Companhia de Policiamento Especializado).

Fonte: MPGO

O Ministério Público desencadeou na data de hoje (23/05/2025), em Formosa/GO, a operação denominada “CABEÇOTE”, cujo objetivo foi cumprir 02 (dois) mandados de busca e apreensão e 01 (um) mandado de prisão preventiva para instruir procedimento de investigação criminal que tramita pela 3ª Promotoria de Justiça acerca da prática, em tese, de delitos contra a administração pública, mais precisamente corrupção, ocorridos no DETRAN.