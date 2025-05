A capital federal será o principal local do esporte universitário, com eventos ocorrendo em três importantes arenas.

Entre os dias 28 de maio e 1º de junho, Brasília se tornará o palco de um dos maiores eventos do esporte universitário no Brasil. A capital do país será o cenário da fase seletiva dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), contando com a participação de cerca de 1.500 atletas de 225 instituições de ensino superior, que representam todas as 26 unidades da federação.

A cerimônia inaugural está marcada para as 18h30, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). As competições acontecerão de quinta-feira, 29, até sábado, 30, abrangendo diversas modalidades, tais como atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, badminton paradesportivo, judô, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo e vôlei de praia.

As disputas ocorrerão em locais esportivos espalhados pela cidade. O atletismo será realizado no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), enquanto as competições de judô e tênis de mesa acontecerão no CICB. A AABB será o espaço destinado aos jogos de badminton, vôlei de praia e tênis.

No total, 1.048 atletas de alto nível participam diretamente das competições – 596 homens e 452 mulheres – números que evidenciam o progresso das políticas de igualdade de gênero promovidas pela CBDU nos últimos anos. Os jogos representam uma plataforma significativa para atletas profissionais, incluindo renomadas figuras do esporte nacional que conquistaram medalhas olímpicas e têm experiência nos JUBs, como Maurren Maggi, Daiane dos Santos, Natália Falavigna, Diogo Silva, Aurélio Miguel, Robson Caetano e Ronald Julião, entre outros.

Compromisso social e sustentabilidade

Além das competições, a CBDU reafirma seu compromisso social por meio de ações focadas em responsabilidade e inclusão. Durante os jogos, será realizada a campanha Dignidade Menstrual Feminina, que visa a arrecadação de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Todas as multas aplicadas no âmbito esportivo ao longo do torneio serão direcionadas a essa causa, beneficiando o projeto Absorva o Bem, da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF).

Outra iniciativa relevante será realizada nas clínicas esportivas em centros olímpicos de Brasília, com a participação da campeã olímpica Maurren Maggi. Essa ação proporcionará a crianças em situação de vulnerabilidade a oportunidade de experimentar de perto um grande evento esportivo, promovendo o esporte como um meio de inclusão e transformação social.

No que diz respeito à sustentabilidade, todos os materiais, como lonas e banners, utilizados pela CBDU em seus eventos, são doados à Federação Habitacional do Sol Nascente. A entidade transforma esse material em bolsas e ecobags, gerando emprego e renda para a comunidade local.

Os JUBs Seletivas Brasília 2025 são organizados em colaboração entre a CBDU e a Federação de Esporte Universitário do Distrito Federal (Fesu), recebendo apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF) e do Ministério do Esporte. O evento também conta com a parceria de organizações esportivas como BlueFit, Ícone Sports, Tropical Brasil, Joma, Spalding, Kempa e Grécia/Integralmédica.

*Com dados da Secretaria de Turismo