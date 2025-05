Com informações do site Dizer o Direito.

Votações Nominais - Matérias da Ordem do Dia





Matéria Votos

Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 33 de 2025 (Projeto de Lei n.º 33/2025 que "Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo, das categorias Operacional, Saúde I-S e Serviço Social I-SS, com base nos Índices Nacionais de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023 e 2024, a ser aplicada no exercício de 2025, e dá outras providências".)

Amanda de Deus Moura R. Lima - Amanda do Amigo Cão - Sim

Clesio Gomes Santana - Subtenente Clésio - Sim

Dannilo Ferreira Guia - Dannilo Guia - Sim

Eder Bernardes da Silva - Eder Bernardes (Dedé) - Sim

Filipe Vilarins Lacerda - Filipe Vilarins - Não Votou

Jucie Batista do Nascimento - Ciê do Sacolão - Sim

Lourenco Ramos Barbosa - Lorão - Sim

Luiz Fernando Spíndola Lêdo- Dr Luiz Fernando Lêdo - Sim

Luziano Martins de Araujo - Luziano Martins - Sim

Marcos Goulart de Araujo - Marquim Araujo - Sim

Marcus Vinicius Moreira Viana - Marcus Viana - Sim

Nilza Cristina Gomes dos Santos - Professora Nilza - Sim

Renato Lobo e Silva - Renato Lobo - Sim

Rogerio Pereira da Silva - Enfermeiro Rogerio - Sim

Valdson Jose da Silva - Valdson José - Sim

Welio Antonio da Silva - Welio de Iraci Chegou - Sim





Emenda nº 7 de 2025 (Adiciona o art. 1º ao Projeto de Lei do Executivo nº 33/25, de 29 de maio de 2025, que, Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo, com base nos Índices Nacionais de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023 e 2024, a ser aplicada no exercício de 2025, e dá outras providências.”.)

Amanda de Deus Moura R. Lima - Amanda do Amigo Cão - Não

Clesio Gomes Santana - Subtenente Clésio - Não

Dannilo Ferreira Guia - Dannilo Guia - Não

Eder Bernardes da Silva - Eder Bernardes (Dedé) - Não

Filipe Vilarins Lacerda - Filipe Vilarins - Não Votou

Jucie Batista do Nascimento - Ciê do Sacolão - Sim

Lourenco Ramos Barbosa - Lorão - Não

Luiz Fernando Spíndola Lêdo- Dr Luiz Fernando Lêdo - Não

Luziano Martins de Araujo - Luziano Martins - Não

Marcos Goulart de Araujo - Marquim Araujo - Sim

Marcus Vinicius Moreira Viana - Marcus Viana - Não

Nilza Cristina Gomes dos Santos - Professora Nilza - Sim

Renato Lobo e Silva - Renato Lobo - Não

Rogerio Pereira da Silva - Enfermeiro Rogerio - Não

Valdson Jose da Silva - Valdson José - Sim

Welio Antonio da Silva - Welio de Iraci Chegou - Sim





Emenda nº 5 de 2025 (Altera a ementa do Projeto de Lei nº 33/25, de 26 de maio de 2025, que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo, das categorias Operacional, Saúde I-S e Serviço Social ISS, com base nos Índices Nacionais de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023 e 2024, a ser aplicada no exercício de 2025, e dá outras providências. ”)

Amanda de Deus Moura R. Lima - Amanda do Amigo Cão - Sim

Clesio Gomes Santana - Subtenente Clésio - Sim

Dannilo Ferreira Guia - Dannilo Guia - Sim

Eder Bernardes da Silva - Eder Bernardes (Dedé) - Sim

Filipe Vilarins Lacerda - Filipe Vilarins - Não Votou

Jucie Batista do Nascimento - Ciê do Sacolão - Sim

Lourenco Ramos Barbosa - Lorão - Sim

Luiz Fernando Spíndola Lêdo- Dr Luiz Fernando Lêdo - Sim

Luziano Martins de Araujo - Luziano Martins - Sim

Marcos Goulart de Araujo - Marquim Araujo - Sim

Marcus Vinicius Moreira Viana - Marcus Viana - Sim

Nilza Cristina Gomes dos Santos - Professora Nilza - Não Votou

Renato Lobo e Silva - Renato Lobo - Sim

Rogerio Pereira da Silva - Enfermeiro Rogerio - Sim

Valdson Jose da Silva - Valdson José - Sim

Welio Antonio da Silva - Welio de Iraci Chegou - Sim

A Prefeitura de Formosa enviou Projeto de Lei para reajustar pelo Índices Nacionais de Preços ao Consumidor (INPC) de somente de parte das categorias e não justificou o motivo de não enviar das outras categorias no projeto de lei, o que pode tornar ele inconstitucional. A revisão anual é direito do servidor e quando não é enviada deve ser justificada, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. O que aconteceu foi que somente uma parte das categorias foi contemplada na aprovação, quando deveria ter sido todas. O índice é o reajuste de inflação.Agora cabe ao sindicato, aos servidores ou ao Ministério Público recorrer à justiça para garantir que as outras categorias também sejam beneficiadas.A Constituição Federal determina: “Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (Redação dada pela EC 19/98).Trata-se de revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções). Segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos.O objetivo é o de repor as perdas decorrentes da inflação.O projeto de lei prevendo a revisão geral anual deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado. Ex: no âmbito municipal, o prefeito.O que é o INPC?Como se sabe, um dos grandes problemas da economia é a inflação. Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Se o preço dos produtos e serviços aumentou 10% em determinado período, significa que a inflação foi de 10% nesse período.A inflação é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação.O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é uma fundação pública federal, vinculada ao Ministério da Economia. Ele é muito conhecido por realizar o CENSO, no entanto, possui muitas outras importantes atividades. O IBGE é o responsável por calcular os dois principais índices de inflação do Brasil: o INPC e o IPCA.No site do IBGE há muitas informações relevantes sobre esses índices:Para que servem o IPCA e o INPC?“O propósito de ambos é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro.A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros.Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias.”