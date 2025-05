Em abril de 2025, o mercado de trabalho em Goiás alcançou um marco inédito, refletindo o crescimento econômico do Estado. Com a adição de 14.780 novos postos de trabalho formais, Goiás apresentou o melhor desempenho para o mês de abril desde 2020, conforme os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que foram analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

Esses resultados são fruto de 92.435 admissões e 77.655 desligamentos, resultando em uma expansão de 0,91% no número de empregos formais durante esse período. Esse crescimento não apenas coloca Goiás como o segundo maior avanço percentual no Brasil para este mês, mas também eleva o total de empregos com registro no estado a um novo recorde de 1.630.857 postos de trabalho formais.

A força do mercado de trabalho goiano é evidenciada pelo desempenho positivo em todos os setores econômicos. O setor de Serviços se destacou como o principal responsável pela criação de empregos, gerando 4.989 novas vagas.

A Indústria adicionou 3.356 postos, enquanto a Construção Civil gerou 3.194 oportunidades. Ao mesmo tempo, a Agropecuária e o Comércio também mostraram resultados positivos, com 2.122 e 1.119 novas vagas, respectivamente.

No panorama de 2025 até agora, o desempenho de Goiás se apresenta ainda mais impressionante. Enquanto o Brasil apresenta um crescimento médio de 1,95% no número de empregos formais, Goiás alcançou uma expansão de 3,56% no mesmo período, superando a média nacional em 1,61 ponto percentual.

Com isso, o estado conquista a liderança no ranking de crescimento acumulado entre todos os estados do país.

Na perspectiva regional, Goiás também se destaca. Com um crescimento de 0,48% acima da média da região Centro-Oeste, representando um total de 3,08% até abril, Goiás fica na frente na criação de oportunidades de emprego na região.