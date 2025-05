Hospitais regionais de Gama e Sobradinho começarão a realizar procedimentos avançados para o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC); Hospital de Base introduzirá uma técnica inovadora no Brasil.

Nesta quinta-feira (29), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) lançou o projeto AVC no Quadrado, uma iniciativa destinada a aumentar o atendimento a pessoas afetadas por Acidente Vascular Cerebral (AVC), ao mesmo tempo oferecendo mais uma abordagem avançada para o tratamento. O objetivo é diminuir tanto a taxa de mortalidade quanto as sequelas enfrentadas pelos pacientes.

Com o projeto AVC no Quadrado, a trombólise endovenosa, que atualmente é um tratamento disponível apenas no Hospital de Base, será também oferecida nos Hospitais Regionais do Gama (HRG) e de Sobradinho (HRS). Este procedimento tem mostrado resultados bastante relevantes: entre 100 pacientes submetidos à trombólise endovenosa, 32 apresentam melhora clínica e 13 não sofrem sequelas. A técnica envolve a aplicação de medicamentos que dissolvem o coágulo sanguíneo que obstrui a artéria afetada, restaurando assim a circulação normal no cérebro.

Atualmente, o Hospital de Base é a única unidade no DF a disponibilizar trombólise intravenosa 24 horas, e passará a incluir também a trombectomia mecânica, um método avançado e complexo destinado ao tratamento de casos agudos escolhidos. O grande benefício dessa técnica é a possibilidade de intervenção até 24 horas após a ocorrência do acidente vascular cerebral.

Alta demanda

O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte no Brasil, com uma vítima a cada sete minutos, somando 120 mil anualmente. Aproximadamente 70% dos sobreviventes ficam com algum grau de deficiência, e 50% tornam-se dependentes para realizar atividades cotidianas. Em 2023, no DF, foram mais de R$ 7,4 milhões em despesas relacionadas a internações por AVC, com um custo médio de R$ 2,9 mil por hospitalização.

*Com informações da Secretaria de Saúde