O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizou as atividades do Maio Amarelo 2025 com um evento na Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, neste sábado (31). O local foi disponibilizado ao público para proporcionar aprendizado e diversão para pessoas de diversas idades. As ações reuniram aproximadamente 150 participantes, destacando mais uma relevante iniciativa educativa. Desde o início do mês, a equipe de educadores do DER-DF realizou cerca de 34 mil atendimentos diretos, distribuídos em 70 atividades, reafirmando o compromisso com a conscientização de condutores e pedestres.

Arte como forma de aprendizado

O Grupo de Teatro da Transitolândia apresentou a peça Guardiões da Faixa, uma performance envolvente que fascinou os espectadores e promoveu mensagens sobre segurança no trânsito.

As ações prosseguiram no pátio da Transitolândia, onde tanto crianças quanto adultos desfrutaram de uma variedade de atrações. Um passeio de carrinho elétrico pela minicidade trouxe alegria aos pequenos, enquanto os adultos vivenciaram uma impactante simulação com óculos que imitam os efeitos da bebida alcoólica, enfatizando os perigos da direção sob influência de álcool.

A programação também incluiu uma exibição de motocicletas, veículos do DER e um helicóptero do Detran-DF. As crianças aproveitaram as tendas com jogos educativos, pintura facial, pipoca, picolé e a distribuição de kits pedagógicos que enriqueceram a manhã de aprendizado e entretenimento.

No total, foram realizadas 11 operações: 5 Operações Carga Pesada, 4 Operações Moto Legal e 2 Operações Pérola Negra. Durante as operações, 619 veículos foram abordados com foco em documentação, habilitação e segurança veicular.

