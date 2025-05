O governador Ronaldo Caiado esteve presente na tradicional cavalgada que ocorre antes da 78ª Exposição Agropecuária de Goiás, realizada em Goiânia. Montando em sua mula Africana e acompanhado por diversas autoridades, incluindo o vice-governador Daniel Vilela e centenas de cavaleiros, o evento deste sábado (10/5) percorreu várias ruas da capital. A rota incluiu a região da 44, Avenida Goiás, as Praças Cívica e do Cruzeiro, além do Bosque do Buritis.Caiado destacou a conexão do governo com uma das mais significativas tradições do estado e ressaltou a importância da Pecuária. Ele enfatizou que o evento celebra o agronegócio, que é essencial para a economia goiana. O governador também reafirmou que essa tradição fortalece a relação do estado com o setor e incentiva o desenvolvimento sustentável. “Estamos revitalizando essa linda festa, uma das mais antigas de Goiás, trazendo de volta a importância da Pecuária com o apoio de todos os poderes envolvidos e com benefícios para a população, que neste ano poderá assistir a todo o evento sem custo”, declarou Caiado.Exposição AgropecuáriaA 78ª Exposição Agropecuária de Goiás será realizada de 15 a 25 de maio, no Parque de Exposições Agropecuárias Pedro Ludovico Teixeira, localizado no Setor Nova Vila. O evento contará com uma infraestrutura de 500 mil metros quadrados, oferecendo shows, exibições de animais de raça, leilões, palestras e iniciativas de responsabilidade social e ambiental.A programação também exibirá uma ampla gama de animais de diversas raças, como bovinos, equinos e ovinos, com ênfase em espécimes premiados e reprodutores de alto valor genético. Em 2024, a feira gerou cerca de R$ 400 milhões, consolidando sua relevância econômica no setor.Comentando sobre a cavalgada pelas ruas de Goiânia, o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Gilberto Marques, destacou a visibilidade proporcionada ao campo, além do anúncio da festa da Pecuária.A entrada para o evento será gratuita, mediante a retirada do ingresso pelo site meubilhete.com ou na bilheteira do parque, mediante cadastro do CPF. O Governo de Goiás também reiterou seu compromisso com a segurança, mobilizando todas as forças estaduais, incluindo as polícias Militar, Civil, Penal, Técnico-Científica e o Corpo de Bombeiros, para assegurar a tranquilidade de todos durante a festividade.