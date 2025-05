A abrangência do serviço de emergência será expandida e modernizada; a iniciativa beneficia áreas de Sobradinho, Riacho Fundo II, Plano Piloto, Ceilândia e Guará.A iniciativa de expansão e modernização das bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal (Samu) está avançando. Uma nova portaria, a de número 17, foi divulgada esta semana no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na terça-feira (6), a qual descentraliza fundos para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) com o objetivo de erguer cinco novas bases. A previsão é que o processo de licitação aconteça até julho de 2025, iniciando de imediato a construção.Lançado em 2016, o projeto visa a construção e reestruturação de 12 bases em toda a região do DF, com o intuito de aprimorar a cobertura territorial e elevar a qualidade dos serviços de urgência oferecidos à população. As cinco novas bases que receberam financiamento estão situadas nas áreas de Sobradinho, Riacho Fundo II, Plano Piloto, Ceilândia e Guará.*Fonte: Secretaria de Saúde