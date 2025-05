A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) apresenta o documento intitulado Escola para Todos: atitudes e práticas para a construção de ambientes equitativos e inclusivos. Esta publicação fornece apoio pedagógico prático e fundamentado, servindo como uma referência para o planejamento e a implementação de iniciativas inclusivas no contexto escolar. O intuito é estabelecer, em toda a rede estadual, uma educação autenticamente inclusiva.Inédito nas instituições de ensino da rede, este material se propõe a ser uma ferramenta essencial para educadores que trabalham com alunos com deficiência, estimulando a criação de ambientes mais justos, acessíveis e acolhedores. O conteúdo aborda diretamente os desafios enfrentados por professores, gestores, coordenadores e outros profissionais da educação que lidam com a educação especial.A elaboração do material foi realizada de maneira colaborativa, contando com a participação de docentes do Atendimento Educacional Especializado (AEE), gestores, coordenadores e especialistas da rede estadual. O projeto gráfico inclui ilustrações produzidas por alunos, destacando a importância do protagonismo juvenil em uma educação que valoriza a diversidade.Com um total de 135 páginas, o caderno utiliza uma linguagem acessível, oferece diretrizes práticas e enfatiza a equidade. Ele será distribuído a todas as escolas estaduais e também estará disponível no site da Seduc, assegurando um amplo acesso ao conteúdo.