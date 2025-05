O Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025 chegou ao fim neste domingo (11), na Arena BRB Nilson Nelson, consolidando-se como um dos eventos esportivos mais relevantes do ano na capital. Com acesso gratuito e grande público, a competição trouxe a elite da ginástica brasileira, com a presença de atletas olímpicos e novas revelações.





Em colaboração com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o torneio proporcionou à Brasília cinco dias de performances de alto nível, com intensas competições nos aparelhos e ampla participação do público.





Entre os principais destaques desta edição, Maria Eduarda Pinto (Flamengo) levou a medalha de ouro na trave de equilíbrio, seguida por Gabriela Barbosa (Pinheiros-SP) e Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG).





O ginasta Fernando Cantuária (APAM-SL-DF), representando o Distrito Federal, ficou em 4º lugar na final do solo masculino, reafirmando a competitividade da capital federal em nível nacional. Fernando treina no Centro de Treinamento de Ginástica do Parque da Cidade, resultado de uma colaboração entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a Federação de Ginástica do Distrito Federal.





Na categoria masculina, Caio Souza, do Minas Tênis Clube, destacou-se ao conquistar ouro nas argolas, nas barras paralelas e na barra fixa. Já Patrick Correa, do Esporte Clube Pinheiros, brilhou no solo e faturou mais duas medalhas em diferentes aparelhos.





Além das competições, o evento foi repleto de momentos marcantes. Bruna Tainara, residente em Valparaíso (GO), acompanhou as provas ao lado da filha, Rafaela, de 9 anos, que se dedica à ginástica no CT do Parque da Cidade.



Resultados das finais por aparelho – Troféu Brasil 2025



* Masculino *



Argolas

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.933

2. Juliano Oliva (GNU-RS) – 13.233

3. Felipe Bono (AGITH-SP) – 12.200



Solo

1. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.300

2. Lucas Bitencourt (Minas Tênis Clube-MG) – 13.166

3. Tomas Rodrigues (AGITH-SP) – 13.133

4. Fernando Cantuária (APAM-SL-DF) – 12.633



Cavalo com alças

1. Johnny Oshiro (AGITH-SP) – 12.966

2. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 12.833

3. Pedro Silvestre (Centro Olímpico-SP) – 12.766



Salto

1. Tomas Rodrigues (AGITH-SP) – 13.966

2. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.583

3. João Matheus Silva (SOGIPA-RS) – 13.350



Barras paralelas

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.833

2. Johnny Oshiro (AGITH-SP) – 13.333

3. Leonardo Souza (Pinheiros-SP) – 12.633



Barra fixa

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.966

2. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.600

3. Rogério Borges (Centro Olímpico-SP) – 13.200



* Feminino *



Barras assimétricas

1. Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG) – 13.066

2. Luiza Abel (GNU-RS) – 12.500

3. Thaís Fidélis (SESI-SP) – 12.433



Salto

1. Luiza Abel (GNU-RS) – 13.049

2. Clara Stecca (GNU-RS) – 12.849

3. Rebeca Procópio (SESI-SP) – 12.766



Trave

1. Maria Eduarda Pinto (Flamengo) – 13.000

2. Gabriela Barbosa (Pinheiros-SP) – 12.933

3. Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG) – 12.833



Solo

1. Hellen Silva (Flamengo) – 13.200

2. Sophia Weisberg (Pinheiros-SP) – 12.733

3. Julia Coutinho (Flamengo) – 12.633



A realização do Troféu Brasil 2025 reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com o incentivo ao esporte de alto rendimento, o fortalecimento de parcerias institucionais e a democratização do acesso a eventos esportivos de alto nível para toda a população.



*Com informações da SEL-DF

Apoiado pelo GDF, o evento na Arena BRB Nilson Nelson solidifica Brasília como um importante centro para grandes competições esportivas do Brasil.