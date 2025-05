A sexta edição do projeto Deputados Aqui foi realizada em Formosa, na região do entorno do Distrito Federal, no último sábado, dia 10, oferecendo vários serviços à comunidade local, como a emissão de documentos, castração de animais de estimação e avaliações de saúde. O quiosque da Defensoria Pública e os atendimentos oftalmológicos foram os serviços mais requisitados pelos residentes. O presidente Bruno Peixoto, acompanhado de outros representantes, compareceu para disponibilizar os serviços e homenagear figuras locais com o Certificado de Mérito Legislativo.O dia 10 foi dedicado a serviços, acolhimento e cidadania no Centro de Ensino em Período Integral Professor Sérgio Fayad Generoso, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. A cidade sediou a sexta edição do projeto Deputado Aqui, organizado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) através da Diretoria de Participação Popular.Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, participou da abertura do evento. Em comemoração ao Dia das Mães, que é comemorado no domingo, dia 11, Peixoto foi ao local entregando rosas para as mães presentes — um ato simbólico que tocou várias famílias.Além do presidente, estiveram presentes os deputados Mauro Rubem (PT), Issy Quinan (MDB), Cristovão Tormin (PRD), Dra. Zeli (UB), Alessandro Moreira (PP) e Bia de Lima (PT). O ex-deputado e ex-prefeito de Formosa, Tião Caroço, também participou, ao lado de vereadores e outras lideranças locais.ReconhecimentoDurante o evento, aconteceu uma cerimônia especial para reconhecer aproximadamente 300 pessoas com o Certificado de Honra ao Mérito. A entrega foi efetuada por Bruno Peixoto e outros parlamentares, em consideração aos importantes serviços prestados por essas pessoas à sociedade goiana.Nesta edição, o curso sobre a Nova Lei de Licitações teve um recorde de participação, com mais de 90 inscritos — o maior número até o momento. Os atendimentos mais populares foram os da Defensoria Pública e os oftalmológicos.A ação contou com a colaboração de parceiros como a Defensoria Pública do Estado de Goiás, Saneago, Equatorial, Sesc Visão, Carreta da Saúde, entre outros. A população teve a oportunidade de acessar consultas médicas e odontológicas, ultrassons, verificação de pressão, testes de glicemia, assistência jurídica, distribuição gratuita de óculos e até a castração de animais.Enquanto adultos eram atendidos, as crianças desfrutaram de uma programação recreativa, com apresentações culturais, pipoca e algodão doce — proporcionando um dia agradável para as famílias.