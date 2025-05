Fonte: MPGO Formosa

O Ministério Público deflagrou na manhã de hoje (13/05/2025), em Formosa, na região Nordeste de Goiás, a operação denominada “CARBURADOR”, cujo objetivo foi cumprir 23 (vinte e três) mandados de busca e apreensão para instruir Procedimento de Investigação Criminal que tramita pela 3ª Promotoria de Justiça, sob a supervisão da 2ª Vara Criminal.Investigação desenvolvida pelo MP descobriu esquema de fraude no pagamento privilegiado de precatórios no município fora da ordem legalmente estabelecida, em favor de vereadores e ex-vereadores da cidade de Formosa.Foram alvo das buscas:01- EDMUNDO NUNES DOURADO (vereador)02-JESULINDO GOMES DE CASTRO (ex-vereador)03-JURANDIR HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA (ex-vereador)04-EMILIO TORRES DE ALMEIDA (ex-vereador)05-JEREMIAS GOMES DE CASTRO (ex-vereador)06-NELIO MARQUES DE ALMEIDA (ex-vereador)07-ELITON DE PAIVA (ex-vereador)08-DIJAIR DE SOUSA GERACY (ex-vereador)09-DOMINGOS DE SENA LOPES FILHO (ex-vereador)10-MIGUEL RUBENS DOS SANTOS OLIVEIRA (ex-vereador)11-JOSÉ APARECIDO DE SOUSA LEITE (ex-vereador)12-ANTÔNIO FALEIRO FILHO (ex-vereador)13-DIVINO RAMOS DA SILVA (ex-vereador)14-WENNER PATRICK DE SOUSA (ex-vereador)15-GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA (ex-vereador)16-ÍTALO JOSÉ BARBOSA XAVIER (Procurador do Município)17-ALESSANDRO DE SOUSA OLIVEIRA (ex-Procurador Município)18-SANTIAGO FERREIRA RIBEIRO (advogado)19- IRANI TAVARES DE CAMPOS ARAÚJO (particular)A operação contou com o apoio do Centro de Inteligência do MPGO, de equipes da Polícia Civil (11ª DRPC) e da PMGO, e foi acompanhada por representantes da OAB.Todo o material apreendido será agora analisado para reforçar as provas já reunidas pelo Ministério Público, de sorte a instruir eventual ação penal a ser ajuizada oportunamente.