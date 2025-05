O atual governador interino de Goiás, Daniel Vilela, esteve presente na segunda-feira (12/05) no local onde ocorre a construção do Memorial Iris Rezende, em Goiânia. Acompanhado pelas filhas do ex-prefeito da cidade, Ana Paula Rezende e Adriana Rezende, Daniel teve a oportunidade de ver de perto o projeto destinado a preservar e exibir a história de um dos grandes líderes políticos de Goiás e do Brasil.Após ser recebido pelas filhas do homenageado, Daniel explorou as instalações, que estão quase finalizadas, e expressou admirar a modernidade, o cuidado e o simbolismo do espaço. O Memorial Iris Rezende irá agregar coleções históricas, fotografias, documentos, vídeos, objetos pessoais e exposições interativas que representam os momentos mais significativos da carreira pública e da vida pessoal do político, que ocupou várias posições importantes no Estado e no país. O local também incluirá áreas voltadas para a educação cívica, reforçando o legado de Iris como um servidor público voltado para o povo e seus valores democráticos.