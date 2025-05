Uma ação inovadora do Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio, programada para esta quarta-feira (14), mobiliza escolas, instituições de segurança e a comunidade da Asa Sul como parte do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e combate à violência sexual contra crianças. Nesta quarta-feira (14), o Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio, localizado na via W1 da SQS 307, será o cenário de uma atividade pioneira no Distrito Federal (DF): a realização de uma blitz educativa e preventiva, que integra as iniciativas da campanha Maio Laranja. O evento acontecerá às 10h e às 14h45, com a participação de 50 alunos em cada intervalo, com o intuito de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de proteger integralmente crianças e adolescentes, além de informar sobre canais de denúncia e serviços de apoio.A ação, organizada pelos profissionais do Centro 18 de Maio, que faz parte da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), conta com a colaboração do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que proverão suporte técnico e orientações de segurança durante o evento. A Escola Parque 308 Sul, adjacente ao Centro, também está envolvida, contando com o empenho de alunos e professores, reforçando assim a relevância da comunidade escolar na prevenção de abusos aos direitos.A proposta visa reforçar o engajamento coletivo na luta contra a exploração e o abuso sexual de jovens e crianças. Durante a campanha, materiais informativos serão entregues ao público, e os principais canais de denúncia disponíveis para a comunidade serão discutidos, como: a Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca) – Disque 125; o Disque 100 – serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e o atendimento direto do Centro 18 de Maio – pelo telefone (61) 98314-0636.Um espaço de acolhimento e escuta especializadoReconhecido em todo o DF pelo atendimento a crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, o Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio proporciona um acolhimento humanizado e uma escuta profissional, respeitando o tempo e o trauma de cada vítima. Em um ambiente projetado para acolher, o local assegura que o relato da violência não seja reexperimentado com dor e medo, evitando a revitimização.O nome da unidade é uma homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, observado em 18 de maio. Essa instituição pública conta com uma equipe qualificada – que inclui assistentes sociais, psicólogos e pedagogos – e trabalha em conjunto com a Rede de Proteção do Governo do Distrito Federal (GDF).Além das atividades do Maio Laranja, o Centro também promove ações de conscientização durante o ano todo, realizando palestras em escolas e capacitando os profissionais de toda a rede de proteção de crianças e adolescentes, incluindo órgãos governamentais, conselhos tutelares, o Ministério Público e a sociedade civil. O propósito é único: assegurar proteção plena às crianças e adolescentes do DF.*Com informações da Sejus-DF