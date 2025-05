Na última sexta-feira (09/05), o Governo de Goiás enviou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) duas propostas de lei que oficializam a intenção do Estado de finalizar sua participação no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e ingressar no novo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).Essa ação visa diminuir o custo da dívida e aumentar a capacidade de investimento do Estado. Ao aderir ao Propag, o Estado poderá contar com condições mais favoráveis para reestruturar suas obrigações financeiras com a União, envolvendo a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e uma taxa de juros de 0% ao ano.Em contrapartida, o Estado se obriga a liquidar 20% das dívidas com a União, a destinar anualmente 1% do montante da dívida refinanciada para investimentos públicos e a contribuir com mais 1% para o Fundo de Equalização Federativa (FEF).Essa iniciativa também se alinha ao desempenho fiscal positivo de Goiás, que conquistou nota A em todos os critérios avaliados pelo Conselho de Supervisão do RRF nos últimos dois anos. Esse reconhecimento fortalece a decisão do governo de mudar para o novo modelo de financiamentos.