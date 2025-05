As intervenções terão início nesta quarta-feira (14) e ocorrerão entre 21h e 4h, com previsão de duração de cerca de 90 dias.A partir de quarta-feira (14), haverá alterações no trânsito da Ponte JK, de segunda a sexta-feira, entre 21h e 4h, em razão de obras de manutenção que serão executadas pela Novacap. O prazo para a finalização das atividades é estimado em aproximadamente 90 dias.Essas intervenções têm como finalidade a troca das juntas de dilatação da ponte, com o intuito de aumentar a segurança e a durabilidade da estrutura.Para possibilitar as obras, o Detran-DF adotará medidas de controle do tráfego, o que implicará no fechamento parcial das faixas durante o período das intervenções.O fechamento será realizado em duas etapas:Etapa 1: Interdição das faixas direita e central na direção do Plano Piloto.Etapa 2: Interdição das faixas esquerda e central, também na direção do Plano Piloto.Durante todo o período das obras, a sinalização será reforçada para assegurar a segurança dos motoristas e proporcionar a orientação necessária aos condutores.*Conforme informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)