João Pinheiro, Formosa e o Distrito Federal são algumas das cidades que puderam visualizar a esfera incandescente nos céus.Fenômeno luminoso foi visto em diversos pontos em cidades diferentes na região de Brasília.Um bólido — como é designado um meteoro muito luminoso — atravessou os céus de cidades por volta das 18h30, causando surpresa, curiosidade e até assombro entre os habitantes. O fenômeno foi também visualizado em Canabrava e Fruta D’Antas, além das cidades vizinhas de Brasilândia de Minas e Paracatu.As redes sociais se encheram de vídeos e relatos nos grupos locais. Algumas pessoas chegaram a cogitar que era uma nave espacial, enquanto outras ficaram admiradas com a beleza da cena, que iluminou o céu por alguns instantes.O que é um bólido? De acordo com especialistas, um bólido é uma forma de meteoro extremamente brilhante que, ao entrar na atmosfera terrestre, produz um clarão visível por vários segundos. Embora possa ser confundido com uma estrela cadente, possui uma intensidade muito maior. Em certas situações, o bólido pode explodir no céu com um grande estrondo, embora isso não tenha sido relatado neste caso.A aparição de bólidos é relativamente frequente, no entanto, avistá-los a olho nu é algo raro, dependendo de fatores como horário, condições climáticas e localização geográfica.Até agora, não foi confirmada a origem do meteoroide responsável pelo clarão, mas o acontecimento ficará registrado na memória daqueles que puderam assistir ao momento.