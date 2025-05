As equipes de fiscalização de trânsito identificaram cinco motoristas dirigindo sob influência de álcool.Na noite de terça-feira (13), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, conhecido como Detran-DF, promoveu mais uma edição da Operação Sossego na região de Águas Claras. Durante a operação, a equipe de fiscalização abordou um total de 180 motoristas.No decorrer da blitz, foram feitos 80 testes de etilômetro, resultando na detecção de cinco condutores alcoolisados ao volante. Além disso, as equipes registraram 15 infrações de motociclistas que estavam com escapamentos irregulares, quatro motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expirada e 20 por diversas outras infrações. As equipes de fiscalização também recolheram seis veículos para o depósito.Durante as abordagens da operação, 10 motoristas sem habilitação foram identificados, tendo a maioria deles como atividade a entrega de mercadorias. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo sem a devida habilitação é considerado uma infração gravíssima, resultando em uma multa de R$ 880,41 e a apreensão do veículo até a apresentação de um motorista habilitado.Operação SossegoA Operação Sossego é uma ação promovida pelo Detran-DF com a finalidade de retirar de circulação motocicletas que possuam escapes livres ou silenciadores de motor com defeito, deficiência ou inoperância. O objetivo é também garantir a segurança no trânsito, por meio da fiscalização das condições dos veículos e dos motociclistas.*Com informações do Detran-DF