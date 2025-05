No dia 22 de maio, a partir das 9 horas, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) promoverá um leilão de aproximadamente 700 veículos. Os lotes incluirão tanto veículos recuperáveis quanto sucatas aproveitáveis, incluindo algumas com motor fora de operação, que poderão ser visitadas entre os dias 19 e 21 de maio.Indivíduos poderão participar do leilão para adquirir veículos recuperáveis, enquanto a compra de sucatas é restrita a pessoas jurídicas cuja atividade seja a desmontagem e comercialização de peças usadas. Tais empresas precisam estar cadastradas no Detran de Goiás ou no estado onde estão localizadas, conforme a Lei Estadual nº 19.262/2016 e a Portaria nº 692/2023.LeilãoO leilão é realizado com base na Resolução nº 623/2016 do Contran e na Lei Federal nº 12.977/2014. Os veículos que serão leiloados foram apreendidos há mais de 60 dias. De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, os proprietários ainda têm a oportunidade de recuperar seus veículos antes da venda, desde que regularizem a questão que levou à apreensão.O Detran-GO reforça que os interessados devem acessar apenas os canais oficiais para participar do leilão: o site da autarquia (https://goias.gov.br/detran) e o portal da empresa (www.pmklog.com.br), que é responsável pela realização do evento.Veículos visitaçãoOs veículos estarão abertos à visitação pública entre os dias 19 e 21, disponíveis das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio da casa de leilões. Imagens representativas dos lotes poderão ser acessadas por meio dos sites oficiais.O comprador será responsável pela destinação final dos veículos adquiridos e poderá enfrentar consequências civis e criminais caso não cumpra as diretrizes especificadas no edital ou nas leis pertinentes à desmontagem.VisitaçãoData: 19 a 21 de maioHorário: das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.Local: Av. Militar Q. Área L. Lote A, Jd. Guanabara, Goiânia.www.pmklog.com.brLeilãoData: 22 de maioHorário: 9hLocal: Av. Militar Q. Área L. Lote A, Jd. Guanabara, Goiânia.