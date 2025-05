O encontro realizado no Palácio do Buriti delineou estratégias para documentar ações e obras entregues, bem como aquelas em andamento e planos do governo para o futuro.

Nesta quinta-feira (15), a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, convocou secretários de governo e administradores para alinhar a comunicação e a coleta de informações sobre as ações e projetos do governo. Durante a reunião no Palácio do Buriti, ela apresentou um projeto para um relatório estratégico que reunirá dados sobre obras, iniciativas, benefícios sociais e outras atividades do Governo do Distrito Federal, classificado conforme as exigências de curto, médio e longo prazo e segundo o nível de complexidade. Essa abordagem abrange tanto projetos e obras já concluídos quanto aqueles que estão por vir.

O formato do relatório foi exposto aos secretários e administradores, que puderam esclarecer suas dúvidas acerca dos dados que devem ser coletados. Através de seus responsáveis, as secretarias de Comunicação e da Casa Civil, Weligton Moraes e Gustavo Rocha, passaram diretrizes sobre a divulgação e a importância de que os gestores de cada secretaria e administração se tornem representantes de suas áreas e localidades. Assim, não apenas anunciam as ações, mas também devem monitorar e relatar toda situação observada nas ruas.