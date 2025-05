O comércio varejista de Goiás teve um aumento de 3,6% na variação acumulada ao longo de 12 meses, até março de 2025, impulsionado principalmente pelas vendas de livros, jornais, revistas e materiais de papelaria (13,3%), eletrodomésticos (12,5%) e produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (8,5%).

Goiás também superou o crescimento médio nacional de 3,1% nesse período, segundo dados do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), extraídos da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (15/05) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa ainda aponta que, na variação mensal com ajustes sazonais, quando se compara março deste ano ao mês anterior, o comércio goiano apresentou a segunda melhor performance entre as unidades da federação, com um incremento de 2,4%. O crescimento observado no Brasil foi de 0,8%.

No que tange às variações acumuladas no ano e à comparação interanual, em relação a março de 2025 em comparação ao mesmo mês do ano passado, Goiás manteve sua tendência de crescimento, apresentando aumentos de 0,9% e 0,4%, respectivamente. Um dos principais destaques é a contínua sequência de 16 meses seguidos de crescimento quando analisado anualmente.

Adicionalmente, o comércio varejista ampliado teve um crescimento de 7% na variação acumulada em 12 meses, até março de 2025. Esse resultado positivo foi impactado, em especial, pelas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças (19,2%).

Sobre a pesquisa

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), gera indicadores que possibilitam o monitoramento do desempenho conjuntural do comércio varejista no país, fazendo uma análise da receita bruta de revenda em empresas formalmente estabelecidas, com 20 ou mais empregados, cuja principal atividade seja o comércio varejista.