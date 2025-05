Celina Leão esteve presente na cerimônia de lançamento do evento, que visa incentivar reflexões sobre inovação e o crescimento do comércio em âmbito nacional.Na noite de sexta-feira (16), a governadora interina Celina Leão participou do evento inaugural da Semana S do Comércio. A atividade, que acontece simultaneamente em todas as capitais do Brasil, tem a finalidade de estimular discussões e reflexões sobre inovação, desenvolvimento e os caminhos futuros para o comércio no país.Sábado EspecialDentro das festividades do Sistema S, será realizada, neste sábado (17), uma edição especial do projeto social Fecomércio mais Perto de Todos, que contará com apresentações gratuitas de artistas como Solange Almeida, Ju Marques, Isa Buzzi, além de vários músicos locais. A programação tem início às 9h, na Torre de TV, com a expectativa de atração de cerca de 20 mil pessoas.NúmerosDurante o ano de 2024, o Sesc-DF realizou mais de 8,5 milhões de atendimentos nas áreas de saúde, nutrição, cultura, esporte e lazer. O Senac-DF, por sua vez, contabilizou mais de 1,1 milhão de horas de aula, introduziu 67 salas inovadoras, inaugurou novos centros de formação e lançou 64 cursos. Além disso, esteve presente na Central de Matrículas na Rodoviária e no café-escola Senac Casa de Chá, que recebeu mais de 115 mil visitantes.