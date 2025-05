Evento principal do tipo na América Latina está projetado para atrair cerca de 800 mil visitantes e aquecer a economia local.

Na noite de terça-feira (27), foi realizada a apresentação da 21ª edição do Capital Moto Week (CMW), ao som de muito rock’n’roll. A programação está marcada para acontecer de 24 de julho a 2 de agosto no Parque de Exposições da Granja do Torto, com a expectativa de receber 800 mil pessoas e 300 mil motocicletas. Reconhecido como o maior festival desse tipo na América Latina, o CMW promove a cultura, impulsiona o turismo e a economia, cria empregos e renda, além de desenvolver iniciativas sociais através da Vila do Bem.

O lançamento teve a participação do presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite; do secretário de Turismo, Cristiano Araújo; e do secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes.

O CMW 2025 busca movimentar mais de R$ 60 milhões na economia do DF. “Hotéis, restaurantes, serviços de transporte de passageiros e várias outras áreas vão se beneficiar diretamente do evento,” comentou o secretário Cristiano Araújo.

Cláudio Abrantes, motociclista e frequentador do Capital Moto Week desde suas primeiras edições, enfatizou a valorização das bandas locais: “Brasília foi, é e continuará sendo a capital do rock. Somos um berço de talentos. Embora a presença de bandas de outros estados e países seja muito significativa, assegurar espaço para os grupos locais é essencial.”

De 24 de julho a 2 de agosto, Brasília hospedará o maior festival de motos e rock da América Latina. O CMW, que deverá atrair 800 mil pessoas, 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes tanto do Brasil quanto internacionais, proporciona uma experiência distinta, juntando música, adrenalina e cultura motociclista em uma área que supera 320 mil m².

Além dos mais de 100 shows programados para 2025, o evento contará com atividades como tirolesa, bungee jump, roda-gigante e cinco palcos temáticos. Os principais artistas já confirmados incluem: Os Paralamas do Sucesso (25/7), Capital Inicial (26/7), Samuel Rosa (27/7), Angra e Lobão (31/7), a banda canadense Magic! e Cidade Negra (1/8). Mais atrações serão divulgadas em breve.

O festival possui a certificação Lixo Zero, compensa 100% das emissões de carbono e integra ações voltadas à inclusão, diversidade e sustentabilidade em sua cadeia de entretenimento.

*Com informações da Novacap