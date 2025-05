O dia 28 de maio é reconhecido como o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher. Nesse contexto, Goiás se destaca ao oferecer testes genéticos sem custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a detecção e prevenção do câncer de mama e do ovário.

Com o programa Goiás Todo Rosa, é viável detectar mutações responsáveis pelo câncer, possibilitando um acompanhamento individualizado na triagem.

Essa iniciativa resulta de um acordo estabelecido em outubro de 2023 entre a Secretaria da Saúde (SES-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). A implementação prática ocorreu em janeiro de 2024, com a realização dos primeiros exames genéticos no Centro de Excelência em Genética Humana (CEGH).

Os testes focam na análise dos genes BRCA 1 e BRCA 2, cujas mutações estão ligadas a um risco elevado de desenvolver câncer. A identificação precoce permite a elaboração de um plano de acompanhamento feito sob medida, aumentando as possibilidades de prevenção e tratamento eficiente.

Desde o lançamento do programa, foram feitos 409 testes genéticos, resultando na detecção de 73 casos positivos entre pacientes e seus familiares até maio de 2025. Todas as pessoas com resultados positivos serão incluídas nos programas de acompanhamento do SUS.

Adicionalmente, 64 novas amostras de pacientes e familiares já foram coletadas pelo estado e estão em processo de sequenciamento e análise, ampliando o escopo da iniciativa.

Prevenção

Conforme dados da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), nas populações que têm acesso a mamografias preventivas regulares, pode haver uma redução nas mortes por câncer entre 15% e 45%.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é a segunda forma de câncer mais prevalente no mundo. No Brasil, é o tipo mais comum entre as mulheres e a principal causa de morte feminina, com uma previsão de 73.610 novos casos por ano entre 2023 e 2025. No estado de Goiás, 1.993 mulheres faleceram em decorrência dessa doença entre 2020 e 2023.

Com a meta de ampliar ainda mais a cobertura de testes e acompanhamentos, o programa se estabelece como um modelo nacional em saúde pública preventiva.

A proposta inclui um investimento total de R$ 5 milhões ao longo de cinco anos, proveniente de recursos estaduais e parcerias. Esse apoio financeiro facilita desde a realização de testes até o treinamento de profissionais da Atenção Primária para reconhecer casos com histórico familiar de câncer.