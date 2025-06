Durante o evento, a titular da Semad, Andrea Vulcanis, formalizou a adesão a mais um termo do programa Juntos pelo Araguaia, que é o maior programa de revitalização de bacias hidrográficas em andamento no Brasil, abrangendo cidades como Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Ivolândia, Mineiros, Montes Claros, Palestina de Goiás, Piranhas, Portelândia e Santa Rita do Araguaia.





Com a adesão ao programa, as empresas assumem o compromisso de investir na recomposição da vegetação nativa, aliada à adoção de práticas que conservem o solo e a água. Nesta quarta-feira (5/6), a Atiaia Energia S.A, que atua no setor de desenvolvimento de soluções em energia renovável, se comprometeu a restaurar 50 hectares de Cerrado na bacia do Alto Rio Araguaia, com implementação prevista para até 45 dias após a entrega do ofício de notificação para o início do projeto.





A empresa arcará com os custos do projeto, que deverá ser finalizado em um prazo de três anos.



Debates na Semana do Meio Ambiente

Até quinta-feira (5/6), os participantes da Semana do Meio Ambiente terão a oportunidade de se envolver em painéis que discutem os desafios e soluções de Goiás em relação às mudanças climáticas. Essas conversas servirão como preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontecerá em Belém (PA) em novembro.





Durante a cerimônia de abertura, também foram entregues prêmios em dinheiro para proprietários rurais favorecidos pelo programa Cerrado em Pé, que é um programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que remunera produtores que preservam a vegetação nativa. Foi ainda concedido o Prêmio Goiás Sustentável, que reconhece práticas sustentáveis que promovem melhorias na vida da população.

Segundo o presidente do Sistema Faeg, José Mário Schreiner, é possível afirmar que o diálogo entre os setores produtivo e ambiental é uma realidade atualmente em Goiás.

O governador Ronaldo Caiado deu início, nesta quarta-feira (4/6), às atividades da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O evento, que se estende até esta quinta-feira (5/6) em Goiânia, discute o tema “Conciliando Pessoas e Natureza”.