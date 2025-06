Em maio, cerca de 1.300 procedimentos foram realizados, reflexo de uma gestão eficiente e de um planejamento estratégico.Dois dias após sua histerectomia, Maria Edite Sales Oliveira esperava ansiosamente pela liberação médica. Ela estava entre as 1.294 pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos no Centro Cirúrgico do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em maio, um número recorde para um único mês na unidade.Sob a administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), o HBDF demonstra alta produtividade, com 6.273 cirurgias realizadas nos primeiros cinco meses deste ano, resultando em uma média mensal que supera 1.250 intervenções cirúrgicas.Até aquele momento, o recorde anterior tinha sido alcançado em outubro de 2024, com 1.291 cirurgias. No ano passado, foram feitas 14.106 intervenções cirúrgicas. O crescimento tem se mostrado consistente: em 2022, o total foi de 10.452 cirurgias, aumentando para 11.581 em 2023, um acréscimo de 21,5%.Danillo Almeida de Carvalho, o gerente de Serviços Cirúrgicos, destaca que esse progresso é fruto de uma administração voltada para a eficiência e a qualidade do atendimento prestado.Iniciado em 2023, o Projeto Lean tem como meta a otimização contínua das operações do centro cirúrgico. Entre suas principais metas estão o melhor aproveitamento das salas, a ampliação do número de procedimentos realizados diariamente, a diminuição de cancelamentos e a pontualidade no início das cirurgias, que devem começar entre 7h e 7h30.Outro aspecto crucial para os resultados positivos foi a utilização plena das salas cirúrgicas, juntamente com a reorganização das equipes e a regularização na disponibilização de medicamentos e suprimentos.*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)