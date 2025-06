O governador Ronaldo Caiado ressaltou o progresso do agronegócio em Goiás durante sua participação no Global Agribusiness Forum 2025, realizado em São Paulo nesta quinta-feira (05/06). Caiado foi parte do painel “Governadores do Agro”, onde defendeu a necessidade de proporcionar segurança jurídica e assegurar prerrogativas para os governantes, a fim de impulsionar o setor e atrair novos investimentos.Caiado destacou que o agronegócio brasileiro enfrenta sérios desafios, especialmente na área econômica, devido ao aumento das exigências tributárias. Ele lembrou que Goiás implementou uma legislação que proíbe a invasão de terras em seu território, embora essa lei esteja sendo contestada no Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, é fundamental que os governadores tenham a autoridade para tomar decisões em seus estados, enfatizando que “com seriedade, segurança e inteligência nas políticas, podemos criar condições para o crescimento e paz no setor”.O agronegócio foi o segmento que mais contribuiu para a balança comercial positiva de Goiás em 2024, sendo responsável por 82,04% do total de exportações, totalizando US$ 10,05 bilhões.InfraestruturaDurante o painel, Caiado também abordou a ineficácia da rede ferroviária no Brasil e os históricos entraves burocráticos que dificultam sua expansão.EventoO painel “Governadores do Agro” discutiu a relevância desse setor para o progresso econômico, social e ambiental dos estados. A moderação foi feita pelo diretor institucional da XP Investimentos, Rafael Furlanetti.O debate contou com a participação de outros três governadores: Tarcísio de Freitas (São Paulo), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) e Antônio Denarium (Roraima). Tarcísio destacou que a revisão das infraestrutura e a preservação ambiental, junto à sustentabilidade, são totalmente compatíveis. “A questão ambiental não deve se restringir a discursos e ideologias, mas sim ser colocada em prática", ele comentou.Organizado pela Datagro, o Fórum é um dos componentes centrais do Global Agribusiness Festival, que ocorre nos dias 5 e 6 de junho na capital paulista. Este evento é um dos maiores festivais de cultura agro do mundo.Além de reafirmar a importância do agronegócio no contexto econômico do Brasil e global, o evento propõe discutir os caminhos do setor e seus principais desafios, especialmente em relação às mudanças climáticas, à conservação dos recursos naturais e a soluções sustentáveis para uma população crescente.