O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que é uma referência em ciência e inovação há mais de 125 anos, lança oficialmente sua iniciativa em Brasília nesta quinta-feira (5), durante um evento no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). A chegada da instituição à capital federal inaugura um novo capítulo para o desenvolvimento tecnológico do Distrito Federal, fortalecendo sua participação na Estratégia Nacional de Inovação e no programa Nova Indústria Brasil (NIB).

Expansão estratégica



Com mais de mil funcionários e uma infraestrutura de 150 mil m² dedicados a laboratórios, o IPT está situado em São Paulo e é reconhecido como uma das instituições de ciência e tecnologia mais tradicionais do Brasil. Sua atuação abrange oito áreas principais: educação tecnológica, bionanomanufatura, energia, habitação e construções, urbanismo e meio ambiente, tecnologias digitais, metrologia e materiais avançados.



A unidade de Brasília terá um foco especial nas seguintes áreas:



- Tecnologias Digitais, com ênfase em inteligência artificial e digitalização da indústria;

- Cidades e Meio Ambiente, apoiando indústrias como a construção civil e o aumento de áreas verdes urbanas;

- Metrologia, com efeitos diretos em setores críticos como fornecimento de água e produção industrial.



Em 2024, o Instituto gerou R$ 300 milhões, com mais da metade dessa quantia proveniente de projetos voltados para inovação. Foram atendidos mais de 3 mil clientes, emitidos 16 mil documentos técnicos e realizados 2 mil ensaios e análises.



Por meio de programas de inovação aberta, o IPT estabelece conexões entre startups, grandes corporações e centros de pesquisa, além de mapear políticas públicas e linhas de financiamento estratégicas. A criação da iniciativa Brasília aproxima ainda mais o Instituto do centro político do país, ampliando sua capacidade de colaboração interinstitucional e sua contribuição para as políticas públicas de CT&I.



Evento de lançamento



A cerimônia de inauguração da nova unidade será realizada nesta quinta-feira (5), das 9h às 16h30, no prédio de Governança do Biotic, com painéis e discussões sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento tecnológico sustentável no DF.



*Com informações do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic)

IPT expande atuação com foco em tecnologia, meio ambiente e metrologia.