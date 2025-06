Este evento, organizado pelo Governo de Goiás através do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, será uma celebração solidária, onde o ingresso será trocado por um quilo de alimento na bilheteria do Ginásio Goiânia Arena.Grandes nomes da música nacional, como Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Leonardo, Calcinha Preta, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon, já confirmaram presença no Arraiá do Bem 2025.Rudson Guerra, Secretário de Esporte e Lazer, enfatiza a infraestrutura que o Estádio Serra Dourada oferecerá à comunidade durante os dias da festividade.A previsão é de que o evento atraia até 60 mil visitantes diariamente. A venda dos ingressos começou na última sexta-feira (30/05), e a equipe organizadora está empenhada em evitar que eles sejam revendidos por cambistas. Cada pessoa pode utilizar um CPF para garantir um ingresso por dia durante o evento e ainda pode retirar ingressos para até dois filhos, desde que sejam apresentados os documentos e as doações pertinentes.A distribuição dos ingressos ocorrerá no Goiânia Arena de segunda a quinta-feira (02 a 05/06), entre 12h e 20h; e de sexta a domingo (06 a 08/06), a partir das 9h, até que os ingressos se esgotem.CronogramaOs portões do evento abrirão na sexta-feira (06/06) às 16h, com os shows iniciando às 17h30. No sábado (07/06), a abertura será às 15h, e novamente os shows começarão às 17h30. Já no domingo (08/06), a entrada do público se dará a partir das 15h, com apresentações iniciando um pouco antes, às 15h30.Na sexta-feira (06/06), os espectadores poderão apreciar as apresentações de Calcinha Preta, Hugo e Guilherme, Grelo, e Valéria Barros. No sábado (07/06), o palco receberá Tarcísio do Acordeon, Leonardo e a dupla Humberto e Ronaldo. O evento será encerrado no domingo (08/06) com shows de João Bosco e Vinícius, Xand Avião, Bruno e Denner, Mattão e Monteiro, além da dupla VH e Alexandre.Delícias no Arraiá do Bem 2025Mais de 60 barracas estarão oferecendo pratos típicos como pamonha, empadão, curau, arroz doce, caldos e porções de comida, administradas por pequenos empreendedores. Com uma previsão de até 60 mil visitantes por dia, o Arraiá do Bem 2025 homenageia a cultura goiana, promovendo inclusão, música e solidariedade.