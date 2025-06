Manter-se hidratado, cuidar da higiene nasal e seguir práticas de etiqueta respiratória estão entre as recomendações para prevenir infecções respiratórias e virais, especialmente com a diminuição da umidade e da temperatura nesta época do ano.Tradicionalmente, maio sinaliza o começo da temporada seca no Distrito Federal, que normalmente se estende até setembro. Durante essa estação, a redução da umidade e das temperaturas favorece um aumento nas queixas respiratórias, infecções virais e até casos de desidratação. Portanto, à medida que o clima seca se instala, é essencial intensificar os cuidados com a saúde.Outro aspecto importante é a hidratação. No frio, é comum que o consumo de água diminua, elevando o risco de desidratação, que pode afetar a cognição e agravar condições de saúde preexistentes. Nessa situação, a atenção deve ser redobrada para os idosos. A sugestão é oferecer líquidos em porções menores, mas com mais frequência, utilizando canudos, copos de vidro ou outros recipientes que estimulem a ingestão.A terceira recomendação dentro dos cuidados básicos é a prática da etiqueta respiratória. Muito difundida durante a pandemia de covid-19, essa abordagem envolve o uso de máscaras, manter distância social temporariamente e aumentar a higiene das mãos assim que surgem os sinais de gripe. O intuito é prevenir a propagação de doenças em locais públicos e muito movimentados.