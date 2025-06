O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início a uma nova e importante série de obras no Plano Piloto com o propósito de proporcionar uma infraestrutura de qualidade a todas as regiões administrativas do DF. Essa nova intervenção é realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), abrangendo as entrequadras 204/404 até a 208/408 Sul e englobando serviços fundamentais de recuperação do asfalto.



Nesta semana, as equipes estão trabalhando na área que se estende dos Correios até a Creche Jacarandá, realizando fresagem, a aplicação de uma nova camada de asfalto e a colocação de geogrelha – uma tecnologia utilizada no processo padrão de fresagem, que consiste em um material feito de fibra de vidro e betume, montado logo após a aplicação da pintura de ligação. Depois disso, a camada asfáltica é feita por cima.





As obras estão sendo realizadas pela empresa Polo Engenharia e a instalação já ocorreu em vários trechos da L2 Sul.

Uma nova superfície asfáltica com geogrelha está sendo aplicada em várias áreas da Asa Sul; este material ajuda a evitar trincas e fissuras no asfalto.