As Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) do estado de Goiás estão experimentando um avanço em inovação por meio do programa e-Goiás Transformação Digital nas Empresas, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-GO) e implementada pelo Hub Goiás.Nesta primeira fase, o programa já conseguiu resultados significativos, como aumento de produtividade, criação de novos postos de trabalho e melhorias na gestão de negócios.O primeiro ciclo do programa selecionou dez MPMEs goianas e ofereceu até R$ 20 mil por contrato para a implementação de soluções tecnológicas personalizadas, desenvolvidas por startups escolhidas de diversas partes do Brasil.Entre as histórias de sucesso, destacam-se a Star Design Personalizados, que contratou seu primeiro empregado após dois anos de atividades, e a Luis Tortola Arquitetura, que começou a adotar rotinas mais estratégicas e organizadas.De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, o programa marca uma nova fase de desenvolvimento econômico para Goiás.e-Goiás Transformação Digital nas EmpresasAs fases do programa incluíram a seleção das empresas envolvidas, uma etapa de imersão com encontros presenciais para identificar desafios, a escolha das startups selecionadas através de um edital nacional e, finalmente, a implementação das soluções com suporte técnico.Durante todo o processo, as empresas participaram de mentorias, revisões de gestão e reestruturação de processos, criando um cenário favorável à inovação e à transformação digital de maneira prática e organizada.A próxima fase do programa será o Demoday, agendado para o dia 27 de junho (27/06), que celebrará a conclusão do primeiro ciclo com a apresentação dos resultados. Nesse evento, um novo edital do e-Goiás Empresas será lançado, aumentando o número de empresas atendidas de 10 para 20, mantendo o valor do incentivo financeiro de R$ 20 mil.