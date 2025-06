No primeiro trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou um crescimento de 7,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi impulsionado pela agropecuária, que apresentou um aumento de 17,4%, principalmente devido às ótimas expectativas de produção de soja, que deve alcançar sua maior capacidade de produção em 2025.

Referidos dados são parte do relatório sobre a Conjuntura Econômica de Goiás, publicado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB) nesta segunda-feira (16/06). O documento também aponta que, no mesmo período, a indústria teve uma alta de 1,6%, com destaque para o setor de construção civil, que cresceu 5,3%, e a indústria de transformação, que registrou um aumento de 1,4%. Em contrapartida, o setor de serviços apresentou uma queda de 0,6%.

Ao considerar os ajustes sazonais, comparando com o último trimestre de 2024, Goiás também teve um desempenho positivo, com um crescimento de 3,6% no PIB. Os setores da agropecuária e serviços mostraram resultados favoráveis, com altas de 47,7% e 1,2%, respectivamente.