O evento reuniu startups em variados estágios de desenvolvimento e celebrou a abertura da nova sede da Assespro-DF, contando com a participação de instituições aliadas e da FAPDF.O meetup do Programa StartBSB, realizado na quarta-feira (11) com a colaboração da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Distrito Federal (Assespro-DF), proporcionou uma noite de interações significativas e reforço do ecossistema de inovação local. O acontecimento, que marcou a abertura da nova sede da Assespro-DF, contou com a presença de startups em diferentes fases, além de representantes institucionais e agentes públicos do setor.A iniciativa foi realizada em conjunto pelas entidades responsáveis pelos três eixos do StartBSB — Finatec, Instituto MultipliCidades e Cotidiano Aceleradora — com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), através de editais destinados a incentivar o empreendedorismo inovador.Mais do que uma simples confraternização, o encontro propiciou um ambiente ideal para a formação de parcerias, mentorias e novos empreendimentos. A colaboração entre o StartBSB - programa de startups da FAPDF e a Assespro-DF reitera o compromisso de tornar Brasília um centro de inovação e empreendedorismo tecnológico.Sobre o StartBSBO Programa StartBSB visa promover o empreendedorismo inovador no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), com um investimento total de R$ 41 milhões ao longo de três anos. A iniciativa é dividida em três etapas: Ideação (realizada pela Finatec, com financiamento de até R$ 53 mil por startup), Incubação (realizada pelo Instituto Multiplicidades, com até R$ 110 mil) e Aceleração (realizada pela Cotidiano Aceleradora, com até R$ 200 mil por projeto). Além do suporte financeiro via subvenção econômica e bolsas, o programa oferece treinamentos, mentorias e assistência técnica especializada. As primeiras 100 startups já começaram suas atividades.*Com informações da FAPDF