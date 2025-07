A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informa que os suprimentos de sangue tipo O negativo da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) encontram-se em situação crítica e solicita que a população faça doações. A escassez desse tipo de sangue está afetando consideravelmente as 223 unidades de saúde que são atendidas pela rede estadual.A meta é assegurar que os estoques de sangue sejam mantidos e que o atendimento contínuo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) não seja interrompido.O sangue O negativo é classificado como universal para transfusões de emergência, podendo ser administrado a pacientes de qualquer tipo sanguíneo. Essa característica o torna crucial em circunstâncias emergenciais, como em acidentes graves, cirurgias de urgência e atendimentos em que não há tempo para determinar o tipo sanguíneo do paciente. Entretanto, apesar de sua relevância, é considerado um dos tipos mais escassos entre a população.Requisitos básicos para doação de sangueter boa saúde;ter entre 16 e 69 anos (quem é menor de 18 anos necessita de autorização);pesar, no mínimo, 50 kg;estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);ter comido (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas antes da doação);apresentar um documento com foto emitido por uma entidade oficial.Locais para doaçãoEm Goiânia, o Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Nas unidades da Rede Hemo situadas no interior (Rio Verde, Catalão, Jataí, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu), o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.A Rede Hemo oferece a opção de agendar doações por meio do site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. Empresas e instituições também têm a possibilidade de requisitar a unidade móvel do Hemocentro para realizar coletas de sangue e cadastrar doadores de medula óssea.Para agendar a ação, é necessário ter a confirmação de 120 pessoas interessadas em participar e fazer a solicitação via e-mail, através do endereço hemocentro.captacao@idtech.org.br ou pelo telefone (62) 3231-7925.