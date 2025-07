A remoção terá início em agosto nas áreas de visitação, incluindo estacionamento, piquenique e em volta das estufas; a finalidade é garantir a segurança dos visitantes e a preservação do Cerrado.A partir do mês de agosto, o Jardim Botânico de Brasília (JBB) dará início à retirada dos pinheiros (Pinus) das áreas de visitação, como estacionamento, piquenique e arredores das estufas. Essa ação está contemplada no Plano de Manejo aprovado pelo Instituto Brasília Ambiental e visa proteger o bioma do Cerrado, além de assegurar a proteção dos visitantes.Os pinheiros são árvores exóticas do hemisfério norte e atuam como plantas invasoras no Cerrado, ocupando áreas nativas e dificultando o crescimento da flora local, o que compromete a biodiversidade. Adicionalmente, suas folhas (acículas) e a resina possuem alta inflamabilidade, aumentando o risco de incêndios florestais.Uma pesquisa realizada no JBB alertou que, caso não haja controle, os pinheiros podem se expandir para grandes porções do Cerrado até 2030. Em 2023, um novo levantamento apontou a presença de 655 árvores de até 35 metros de altura na área de visitação, especialmente ao redor do estacionamento, das estufas e das áreas de piquenique.Outro motivo relevante para a remoção é a segurança dos visitantes. Em dias de vento ou após chuvas, a queda dos pinheiros, bem como de seus galhos secos e pinhas, pode causar acidentes e danos a pessoas e propriedades. Situações semelhantes já resultaram na erradicação da espécie em outras cidades do Brasil, incluindo recentemente o Parque da Cidade, em Brasília.O Jardim Botânico de Brasília enfatiza que a remoção de qualquer árvore será feita apenas quando necessário. Todas as áreas passarão por um processo de revitalização, que incluirá o plantio de árvores nativas já adultas e um novo projeto paisagístico destinado a proporcionar sombra, segurança e conforto aos visitantes. A iniciativa educativa “Pinheiros: por que vamos retirar?” está sendo promovida para aumentar a compreensão da sociedade sobre esse assunto. Durante os meses de julho e agosto, os visitantes poderão esclarecer suas dúvidas através do canal oficial da Ouvidoria, além de poder acessar materiais informativos disponíveis no site e na conta oficial do Instagram do órgão (@jardimbotanicodebrasilia).*Com informações do Jardim Botânico de Brasília