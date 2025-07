A Prefeitura de Formosa vem se destacando por uma política penal inovadora e eficaz. Sob a coordenação da Secretaria de Políticas Penais, que foi criada pela prefeita Simone Ribeiro (UB), reeducandos do sistema prisional têm desempenhado um papel ativo na remição de suas penas por meio do trabalho, contribuindo diretamente com a conservação urbana, revitalizações em órgãos públicos, e, agora, com a reforma de unidades de saúde.Já são três unidades totalmente revitalizadas, incluindo a Clínica da Família, que foi oficialmente entregue à comunidade nesta segunda-feira (14/7). O projeto garante economia aos cofres públicos e promove dignidade e reintegração social aos apenados.“O trabalho dos reeducandos tem dupla função. Além de remirem suas penas, é possível economizar recursos da Prefeitura, que podem ser reinvestidos em outras áreas”, destacou o secretário da pasta, Policial Passos.A comunidade local, por sua vez, celebrou a entrega da nova unidade, reconhecendo a melhoria na qualidade do atendimento e o impacto positivo da iniciativa.Texto: SECOM - Prefeitura de Formosa