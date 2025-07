A Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) realizou, no final do mês de junho, a quitação de mais 227 processos relacionados a diferenças salariais de profissionais da Educação. O desembolso deste grupo, que soma R$ 504,8 mil, faz parte de uma importante iniciativa instaurada em 2019, que estabeleceu pagamentos escalonados dessas diferenças, totalizando R$ 156,6 milhões.Além dos benefícios diretos para os servidores ou ex-servidores da rede pública estadual e o impacto positivo na economia estadual, a regularização dessas diferenças encerra processos antigos que haviam sido negligenciados ou deixados de lado por gestões anteriores.Pagamento de diferenças salariaisAs diferenças salariais surgem devido a pagamentos que não foram realizados de forma oportuna ou que foram feitos em valores inferiores, resultando em créditos devidos pelo estado ao profissional.Com informações da Seduc-GO, o pagamento referente ao lote de junho, que abrange 225 servidores, se adiciona aos pagamentos já feitos anteriormente, atendendo a demandas que datam de 1995. Ao longo deste período, os investimentos para quitação dessas diferenças ultrapassam R$ 156,6 milhões.Crédito creditado na contaAs diferenças salariais são pagas com verbas do Tesouro Estadual e incluem servidores da Educação de todas as regiões do estado, que atuam nas escolas, nas coordenações regionais (CREs) e em toda a estrutura da Seduc-GO.O pagamento é efetivado diretamente na conta bancária onde o servidor recebe seu salário. No caso de ex-servidores, o montante é creditado na conta corrente especificada no processo.