Prevê-se que a produção de grãos em Goiás atinja 35,4 milhões de toneladas, um aumento de 17% em relação à safra anterior. Esses dados foram apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no 10º Levantamento da Safra de Grãos e consolidam o estado como o terceiro maior produtor de grãos no Brasil.De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), essa melhoria é resultado da combinação do aumento da área cultivada com o incremento da produtividade média. A área total destinada ao cultivo subiu de 7,2 para 7,4 milhões de hectares, representando um crescimento de 2,7%.A produtividade também teve um avanço significativo de 13,9%, alcançando 4,7 toneladas por hectare. A pesquisa considera uma variedade de culturas, incluindo caroço de algodão, amendoim (nas 1ª e 2ª safras), arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão (nas 1ª, 2ª e 3ª safras), gergelim, girassol, mamona, milho (nas 1ª, 2ª e 3ª safras), soja, sorgo, trigo e triticale.Entre as culturas que mais contribuem para esse crescimento, a soja e o milho se destacam como fundamentais para a produção em Goiás. A soja, que é a mais cultivada no estado, teve um aumento de 2,5% na área plantada, alcançando 4,9 milhões de hectares, enquanto a produtividade aumentou 18,4%, alcançando uma média de 4,1 toneladas por hectare.Na safra anterior, a produtividade era de 3,5 toneladas. Com isso, a produção deve chegar a 20,4 milhões de toneladas, com um crescimento de 21,4%.Por outro lado, o milho também apresentou um aumento na área cultivada de 3,8%, totalizando 1,8 milhão de hectares, e um incremento na produtividade de 6,9%, que chegou a 7,0 toneladas por hectare. A produção estimada é de 12,5 milhões de toneladas, 11% superior ao ciclo anterior.Goiás permanece na terceira posição nacional em ambas as culturas.