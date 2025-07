Com mais de 7 mil atendimentos por dia e uma taxa de satisfação de 99,9%, o serviço investe em descentralização e planeja uma nova unidade em Samambaia.O programa Na Hora ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos em 2025, com uma média de mais de 7 mil atendimentos diários. Associado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), o serviço oferece 170 tipos de atendimento público presencial, de forma integrada e descentralizada, em colaboração com 20 órgãos. As unidades também possuem terminais de autoatendimento para facilitar ainda mais o acesso à população.Entre os serviços mais procurados estão a emissão e entrega da primeira via da Carteira de Identidade Nacional, o autoatendimento nas unidades, a coleta de dados biográficos e biométricos pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran), a retirada do cartão estudantil, mudanças de titularidade e faturas da Neoenergia, além da emissão da segunda via do IPTU/TLP. Esses serviços juntos totalizaram mais de 1,2 milhão de atendimentos nos últimos 12 meses.Serviço móvelA unidade móvel do Na Hora leva os principais serviços públicos a áreas do DF que ainda não contam com um posto fixo, como Santa Maria e Recanto das Emas, onde a unidade é disponibilizada duas vezes por semana. A divulgação é feita com a colaboração de líderes locais, administrações regionais e rádios comunitárias, facilitando a distribuição da demanda e evitando que a população tenha que se deslocar até o centro para receber atendimento.