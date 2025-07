O Hospital Estadual de Formosa (HEF), efetuou na terça-feira passada (8) sua primeira coleta múltipla de órgãos deste ano, viabilizando a doação de fígado, córneas e rins. Esta iniciativa foi viabilizada pela generosidade da família de uma mulher de 45 anos, que consentiu com a doação após a confirmação de morte encefálica, seguindo os procedimentos legais estabelecidos.Os órgãos coletados foram encaminhados para as respectivas centrais de transplante: o fígado foi dirigido à Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal (CET-DF), enquanto rins e córneas foram direcionados à Central Estadual de Transplantes de Goiás (CET-GO). Com essa operação, o HEF alcança um total de sete doações realizadas nos últimos anos, refletindo o empenho da equipe médica.A diretora técnica do HEF, Séfora Almeida, enfatizou a relevância da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) no processo, sublinhando que oferecer acolhimento e apoio emocional às famílias é vital para concretizar a doação. "A doação de órgãos é um ato de generosidade que salva vidas e traz esperança", declarou Almeida, reafirmando o compromisso da equipe com um atendimento humanizado.A doação de órgãos é essencial para pacientes em situações críticas, proporcionando a opção de transplantes que podem restaurar a qualidade de vida. É fundamental que as pessoas expressem a intenção de serem doadoras a seus familiares, já que a autorização da família é imprescindível para a realização do procedimento.