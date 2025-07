A educação pública em Goiás atingiu um marco histórico: o estado obteve a 2ª posição no ranking nacional de alfabetização infantil, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), no âmbito do programa Brasil Alfabetizado.O resultado do Índice Criança Alfabetizada, referente ao ano de 2024, indica que Goiás superou a meta estabelecida pelo governo federal, que era de 69% de crianças alfabetizadas até o término do 2º ano do Ensino Fundamental. O estado alcançou 72,7%, consolidando sua posição como referência em nível nacional.Esse progresso é resultado da colaboração do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), com ênfase no programa AlfaMais, que foi instituído em 2021. Essa iniciativa foi colocada em prática em parceria com os 246 municípios do estado, recebendo apoio técnico e financeiro.O programa definiu a política estadual de alfabetização, priorizando a aprendizagem na idade adequada, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Entre os anos de 2022 e 2024, o governo investiu R$ 158 milhões na implementação das ações do programa, desenvolvido em conjunto com a Associação Bem Comum.O AlfaMais Goiás possui um conjunto de ações eficazes, incluindo a formação continuada de educadores da Educação Infantil (para crianças de 4 e 5 anos) e dos primeiros dois anos do Ensino Fundamental, além da distribuição de materiais didáticos complementares, kits escolares e literários, avaliações externas como a do Sistema de Avaliação Educacional do Estado (Saego-Alfa), e iniciativas de incentivo como o Prêmio Leia e o ICMS Educacional.Em 2016, apenas 13,2% dos alunos goianos estavam em um nível de aprendizado considerado ideal. Em 2023, Goiás já havia conquistado a 4ª posição no ranking nacional.Agora, com os dados de 2024, além de atingir o nível 4 na escala de Alfabetização estabelecida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o estado ascendiu ao 2º lugar no Brasil, solidificando um percurso de crescimento fundamentado no planejamento, na dedicação à aprendizagem e na valorização dos profissionais da Educação.