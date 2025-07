Canais para esclarecimento de dúvidas:

Assistente Virtual do IPVA – Disponível via WhatsApp pelo número 62 99427-9777.

Website da Secretaria da Economia: http://www.goias.gov.br/economia

E-mail da Gerência do IPVA: atendimentogipva.economia@goias.gov.br.

O pagamento referente à parcela de julho do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 vence na próxima terça-feira, dia 15 de julho. Esta data é aplicável para todos os finais de placas. O proprietário do veículo deve gerar o boleto pelo portal Expresso ou no site do Detran Goiás.Além disso, a consulta pode ser realizada pelo aplicativo Detran GO ON ou presencialmente nas unidades Vapt Vupt.A parcela de julho representa a sétima do cronograma do IPVA 2025. Para veículos com finais de placas 1 e 2, a nona e última parcela deve ser quitada até 15 de setembro, que é também a data de vencimento para o pagamento em cota única do imposto e do licenciamento anual.No caso dos veículos com finais de placas de 3 a 0, o pagamento pode ser dividido em até dez parcelas. Para esses, a última parcela e o prazo para pagamento integral expiram em 10 de outubro.O parcelamento pode ser iniciado em qualquer momento, sempre respeitando os prazos finais: 15 de setembro para os finais de placas 1 e 2 e 15 de outubro para os demais. O número de parcelas permanece o mesmo.Data limite para pagamento do licenciamento e do IPVAFinais de placa 1 e 2 – 15 de setembro de 2025Finais de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 – 15 de outubro de 2025Para obter o boleto:Portal ExpressoSite do Detran GoiásAplicativo Detran GO ONUnidades Vapt Vupt