Caverna Terra Ronca I — a qual dá nome ao parque — agora faz parte integral do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter).Essa formalização foi ratificada pelo Cartório de Registro de Imóveis de São Domingos, marcando o fechamento de um marco histórico na regularização da propriedade da área de conservação.A transferência é fruto de um esforço colaborativo entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), por intermédio da Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente (PPMA).Essas instituições estabeleceram um contrato extrajudicial amigável de desapropriação com os sucessores da fazenda, permitindo a tramitação judicial necessária (solicitada pela PGE-GO) para ajustar os registros e emitir a ordem de incorporação do imóvel ao patrimônio estadual.Esse progresso é complementado pela aquisição de mais dois imóveis dentro do Parque Estadual de Terra Ronca: a Fazenda Vargem e Caraíbas, localizada no setor denominado Poço – Gleba I-B, que possui 233,8108 hectares; e a Fazenda São João de Baixo, com 97,8929 hectares — este último sendo o primeiro bem incorporado através de doação.Com essas aquisições, a Semad amplia de forma significativa a área regularizada do parque. Anteriormente, o Estado possuía cerca de 64% dos aproximadamente 57 mil hectares da unidade. Agora, com a adição das três áreas, esse percentual aumentou para 65%. E há mais por vir: encontra-se em fase final de aquisição uma área de cerca de 5 mil hectares, o que elevará a cobertura fundiária estadual para 74% da totalidade do parque.Proteção ambiental: A Caverna Terra Ronca I abriga formações geológicas únicas e ecossistemas subterrâneos delicados, cuja preservação é favorecida pela gestão pública direta.Turismo sustentável: Com a posse oficial, o Estado terá a capacidade de regularizar de maneira mais efetiva o uso público do local, inibindo práticas nocivas e promovendo o ecoturismo responsável.Pesquisa científica: A regularização fundiária facilita o acesso de estudiosos e o desenvolvimento de investigações sobre biodiversidade, geologia e arqueologia. O complexo Terra Ronca é reconhecido como um dos maiores e mais significativos sistemas de cavernas da América do Sul.