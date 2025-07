Com a chegada do período seco, considerado a fase mais crítica para a ocorrência de queimadas, o Governo de Goiás intensifica suas ações de prevenção e combate a incêndios através de uma força-tarefa composta por diversos órgãos e unidades. O início dessa mobilização se dá com o lançamento, neste mês de julho, de uma campanha de conscientização destinada a informar e sensibilizar a população.

Utilizando a frase de impacto Queimadas: uma hora chegam até você, a campanha emprega métodos de divulgação tanto em mídias convencionais, como jornais e televisão, quanto em plataformas digitais, incluindo redes sociais. As peças publicitárias apresentam figuras elaboradas com palitos de fósforo — um dos principais responsáveis pelo fogo. Painéis dispostos nas proximidades de escolas e hospitais mostram a imagem de um grande fósforo em chamas, criando um efeito de fumaça cenográfica.Os materiais ressaltam os impactos negativos das queimadas nas áreas de educação, saúde e economia, fundamentando-se em relatos divulgados pela mídia. As chamadas lembram que, em 2024, a fumaça resultou em um aumento nos atendimentos relacionados a problemas respiratórios e ocasionou a suspensão de aulas em várias instituições de ensino. A área econômica sofreu um impacto que foi calculado em R$ 1,5 bilhão. A campanha visa convocar os cidadãos a tomarem atitudes em favor da conservação do bioma nas próximas décadas.O Governo de Goiás também está implementando a Operação Cerrado Vivo 2025, que é coordenada pelo Corpo de Bombeiros. Esta iniciativa mobiliza pessoal, veículos e equipamentos destinados à prevenção e ao combate de incêndios florestais durante o período de seca. Entre os novos recursos deste ano, destaca-se a introdução da nova Unidade Tática Florestal (UTF) — adequada para regiões de difícil acesso — e o emprego de drones para monitoramento e suporte tático em campo.A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realiza atividades de monitoramento, fiscalização e a contratação de brigadistas. Além disso, os órgãos estaduais contam com a colaboração da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), das secretarias municipais do Meio Ambiente, de sindicatos, associações e dos produtores rurais.Essa colaboração é essencial para o funcionamento do Comitê Estadual de Gestão de Incêndios Florestais (Cefig), criado em julho de 2024 pelo governador Ronaldo Caiado (Decreto nº 10.503). O grupo é composto, além do Corpo de Bombeiros e da Semad, por representantes das secretarias de Educação (Seduc), Comunicação (Secom), Saúde (SES), Agrodefesa, Goinfra e Segurança Pública.Conforme o Relatório Consolidado de Incêndios Florestais de 2024, produzido pela Semad, o fogo devastou quase 449 mil hectares no estado no ano anterior, com ênfase nos municípios de Formosa, Mineiros, Rio Verde e Jataí. O relatório indica que 51,7% dos focos de incêndio ocorreram em zonas de produção agropecuária.