De janeiro a agosto, as demandas encaminhadas ao Instituto Brasília Ambiental já ultrapassaram em quase 30% o total registrado em 2024; descubra como proceder pelos canais do GDF.
A Ouvidoria do Instituto Brasília Ambiental observou um crescimento de 28,57% nas solicitações de manejo ou resgate de animais silvestres em ambiente urbano entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao total do ano passado. Conforme informações do instituto, 45 pedidos foram feitos nos primeiros oito meses deste ano, dez a mais que os 35 pedidos contabilizados em todo o ano de 2024.
O Brasília Ambiental é o órgão do Governo do Distrito Federal (GDF) encarregado da proteção ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. O resgate e manejo dos animais silvestres, por sua vez, ficam a cargo do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que recebe as solicitações encaminhadas pelo instituto.
O que fazer
Thiago Silvestre recomenda que, ao se deparar com animais silvestres em suas propriedades, as pessoas devem cercar a área e contatar o Brasília Ambiental ou o Batalhão Ambiental da PMDF. No caso de ninhadas, é importante avaliar o desenvolvimento dos animais — se encontram-se em ovos (no caso de aves) ou se já há filhotes — e entrar em comunicação com as entidades responsáveis.
Para se comunicar com o Setor de Fauna do Brasília Ambiental, o cidadão pode fazer uma solicitação pelo site, pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br ou através do WhatsApp (61) 99187-3064.
A Ouvidoria do Instituto Brasília Ambiental observou um crescimento de 28,57% nas solicitações de manejo ou resgate de animais silvestres em ambiente urbano entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao total do ano passado. Conforme informações do instituto, 45 pedidos foram feitos nos primeiros oito meses deste ano, dez a mais que os 35 pedidos contabilizados em todo o ano de 2024.
O Brasília Ambiental é o órgão do Governo do Distrito Federal (GDF) encarregado da proteção ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. O resgate e manejo dos animais silvestres, por sua vez, ficam a cargo do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que recebe as solicitações encaminhadas pelo instituto.
O que fazer
Thiago Silvestre recomenda que, ao se deparar com animais silvestres em suas propriedades, as pessoas devem cercar a área e contatar o Brasília Ambiental ou o Batalhão Ambiental da PMDF. No caso de ninhadas, é importante avaliar o desenvolvimento dos animais — se encontram-se em ovos (no caso de aves) ou se já há filhotes — e entrar em comunicação com as entidades responsáveis.
Para se comunicar com o Setor de Fauna do Brasília Ambiental, o cidadão pode fazer uma solicitação pelo site, pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br ou através do WhatsApp (61) 99187-3064.
Postar um comentário