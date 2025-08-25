De janeiro a agosto, as demandas encaminhadas ao Instituto Brasília Ambiental já ultrapassaram em quase 30% o total registrado em 2024; descubra como proceder pelos canais do GDF.A Ouvidoria do Instituto Brasília Ambiental observou um crescimento de 28,57% nas solicitações de manejo ou resgate de animais silvestres em ambiente urbano entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao total do ano passado. Conforme informações do instituto, 45 pedidos foram feitos nos primeiros oito meses deste ano, dez a mais que os 35 pedidos contabilizados em todo o ano de 2024.O Brasília Ambiental é o órgão do Governo do Distrito Federal (GDF) encarregado da proteção ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. O resgate e manejo dos animais silvestres, por sua vez, ficam a cargo do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que recebe as solicitações encaminhadas pelo instituto.O que fazerThiago Silvestre recomenda que, ao se deparar com animais silvestres em suas propriedades, as pessoas devem cercar a área e contatar o Brasília Ambiental ou o Batalhão Ambiental da PMDF. No caso de ninhadas, é importante avaliar o desenvolvimento dos animais — se encontram-se em ovos (no caso de aves) ou se já há filhotes — e entrar em comunicação com as entidades responsáveis.Para se comunicar com o Setor de Fauna do Brasília Ambiental, o cidadão pode fazer uma solicitação pelo site, pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br ou através do WhatsApp (61) 99187-3064.