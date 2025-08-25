Estão abertas as inscrições para o Projeto Alfabetização e Família, uma iniciativa do Governo de Goiás, através do Goiás Social, que proporciona educação gratuita a jovens, adultos e idosos que não estão alfabetizados na idade certa.As turmas contam com no máximo 10 alunos e podem ser iniciadas a cada mês, uma vez que as matrículas seguem abertas durante todo o ano.O curso tem uma duração de seis meses, com aulas de duas horas, três vezes na semana. Os interessados devem se dirigir à Coordenação Regional de Educação (CRE) de sua localidade, às Secretarias Municipais de Educação ou ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).Alfabetização e FamíliaInaugurado em 2019 pelo Governo de Goiás, o programa visa atender à demanda crescente por educação e aos objetivos de desenvolvimento humano através do acesso ao ensino. Além de jovens, adultos e idosos, as turmas também atendem grupos indígenas e quilombolas.As aulas podem ocorrer em locais como associações, salões comunitários, asilos e igrejas, desde que possuam a infraestrutura necessária. Elas são conduzidas por um educador bolsista que é graduado ou que está em curso de Pedagogia, além de graduados em licenciatura ou aqueles que completaram o magistério. Os estudantes recebem uniforme, livros didáticos e um kit escolar.O Programa Alfabetização e Família foi criado pela Secretaria da Educação e pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), em colaboração com as prefeituras de Goiás. A meta é alfabetizar 10 mil alunos até o final de 2026.Queda no AnalfabetismoDe acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Goiás, a taxa de analfabetismo reduziu de 5,9% em 2016 para 4% em 2023, o que representa uma diminuição de 32,2%. No ano de 2024, foram alfabetizadas 2.186 pessoas em todo o estado, totalizando, desde o começo do programa Alfabetização e Família, 6.711 indivíduos alfabetizados.