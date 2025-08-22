O governador Ronaldo Caiado compartilhou sua vivência como líder tanto em Goiás quanto em nível nacional, apresentando as medidas de sua administração para promover e fortalecer, em especial, o agronegócio durante o 31º Encontro de Lideranças do Agro – Mastermind Aliança Agrotalento.O evento, que teve início nesta quinta-feira (21/08) e se estende até sexta-feira (22/08), no Castro’s Park Hotel, em Goiânia, reúne um conjunto de empresários rurais de várias regiões que lideram empreendimentos de médio e grande porte.Um dos primeiros tópicos discutidos pelo governador foi as ações implementadas para mitigar os impactos das tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos, que afetam significativamente o agronegócio brasileiro. Goiás foi pioneiro na implementação de medidas como oferecimento de linhas de crédito com juros subsidiados para apoiar os setores prejudicados, além de liberar o uso do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq) e do Fundo de Estabilização Econômica.O setor agropecuário é fundamental para o progresso da economia goiana. O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás teve uma elevação de 7,7% de janeiro a abril deste ano, resultado que foi amplamente impulsionado pelo setor rural, que registrou um crescimento de 16,8% nesse intervalo.Durante o encontro, Caiado também avaliou os avanços relacionados ao Fundo Estadual de Infraestrutura de Goiás (Fudeinfra), assegurando que os recursos do programa são direcionados para obras de infraestrutura, como recuperação, manutenção, pavimentação e sinalização de rodovias, que são definidas por um conselho composto por líderes do agronegócio.Outros pontos discutidos incluíram a melhoria da segurança pública, uma das prioridades da gestão de Caiado desde o início de seu mandato em 2019, destacando-se em todo o país devido aos baixos índices criminais de Goiás.Mastermind Aliança AgrotalentoO Mastermind Aliança Agrotalento atua fortemente em gestão estratégica, governança e sucessão. O grupo se reúne trimestralmente para discutir em profundidade os desafios e o futuro do agronegócio.De acordo com Miguel Cavalcanti, CEO da entidade, o convite ao governador foi realizado para aprofundar sua perspectiva como líder do agronegócio em Goiás e no Brasil sobre a interpretação que ele faz dos cenários políticos e econômicos que influenciarão o agronegócio nos anos vindouros, além de ressaltar suas vivências como gestor público e líder nacional.