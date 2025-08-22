O Banco BRB assumiu a responsabilidade pela gestão das operações de alvarás judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), abrangendo uma carteira que soma R$ 2,8 bilhões. Esta iniciativa representa a entrada da instituição no Maranhão, em consonância com sua estratégia de expansão da base de clientes e áreas de atuação, além de contribuir para o aumento da carteira de depósitos judiciais do banco, que deverá ultrapassar os R$ 29 bilhões.Além de gerenciar os depósitos judiciais, o BRB visa ampliar sua atuação no estado, oferecendo serviços financeiros abrangentes, inovadores e alinhados às demandas da população maranhense. Com o início das operações junto ao TJMA, o BRB também solidifica sua posição como parceiro estratégico do Judiciário brasileiro. O banco já realiza o pagamento dos depósitos judiciais nos Tribunais do Distrito Federal (TJDF), Paraíba (TJPB), Alagoas (TJAL) e Bahia (TJBA).As transações de pagamento de alvarás farão uso do BRBJus, plataforma digital da instituição, que é rápida, modernizando a gestão das contas judiciais e introduzindo soluções inovadoras, como o Pix Judicial, permitindo a liberação de alvarás em tempo real.Desenvolvido em colaboração com diversos tribunais do país, o BRBJus já movimentou R$ 31,6 bilhões em depósitos judiciais desde sua implementação em 2021. Além disso, possibilitou o processamento de mais de R$ 1,5 milhão de alvarás e se tornou uma referência no setor. Atualmente, mais de 95% dos alvarás emitidos nos estados em que o sistema atua utilizam o Pix Judicial, trazendo praticidade e inovação aos processos do setor.*Com informações do BRB*